Mann, was das spannend: Während die B-Junioren der JSG BEN wie auch der punktgleiche Rivale Cosmos erneut Kantersiege feierten, sicherte sich die D-Jugend des TuS KK in Osterspai erst in der Nachspielzeit ein Entscheidungsspiel gegen TuS Koblenz II.
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Die Herbstrunde ist in den Meldeligen weitgehend passé. Nun können sich Jugendleiter sowie Trainer und Betreuer der Nachwuchsfußballer Gedanken machen, wie es im Frühjahr weiter geht.B-Junioren, Bezirksliga Mitte 2FSV RW Lahnstein – JSG Spfr Westerwald 0:14 (0:8).