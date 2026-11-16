Es geht um den Staffelsieg Talente der JSG BEN und des TuS KK dürfen „nachsitzen“ Stefan Nink 16.11.2026, 12:11 Uhr

i Gol Mohammad Arabzada setzt hier den Eisbachtaler Mats Friedrich energisch unter Druck. Die JSG Lahn knöpfte der ambitionierten U12 der Sportfreunde beim 2:2 einen Zähler ab. Andreas Hergenhahn

Mann, was das spannend: Während die B-Junioren der JSG BEN wie auch der punktgleiche Rivale Cosmos erneut Kantersiege feierten, sicherte sich die D-Jugend des TuS KK in Osterspai erst in der Nachspielzeit ein Entscheidungsspiel gegen TuS Koblenz II.

Die Herbstrunde ist in den Meldeligen weitgehend passé. Nun können sich Jugendleiter sowie Trainer und Betreuer der Nachwuchsfußballer Gedanken machen, wie es im Frühjahr weiter geht.B-Junioren, Bezirksliga Mitte 2FSV RW Lahnstein – JSG Spfr Westerwald 0:14 (0:8).







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