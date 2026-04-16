Bad Neuenahr erreicht Endspiel SC 13-Juniorinnen gewinnen Halbfinale gegen SG 99 16.04.2026, 14:21 Uhr

i Die Bad Neuenahrerin Maya Mensing – hier im rot-schwarzen Trikot im Zweikampf mit der Andernacherin Anica Knop – gewann mit dem SC 13 das Pokal-Halbfinale gegen die SG 99 mit 4:0. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Im Rheinlandpokal-Halbfinale der B-Juniorinnen triumphiert Bad Neuenahr mit 4:0 gegen Andernach, während Titelverteidiger TuS Issel Rübenach mit 14:0 überrollt.

Im Duell zweier Fußball-Regionalligisten behielt am Ende der favorisierte SC 13 Bad Neuenahr gegen die SG 99 Andernach mit 4:0 (3:0) die Oberhand im Rheinlandpokal-Halbfinale der B-Juniorinnen. Im zweiten Vorschlussrunden-Spiel hatte sich drei Tage zuvor der klassenhöhere TuS Issel als Titelverteidiger souverän mit 14:0 (7:0) beim FV Rübenach durchgesetzt.







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