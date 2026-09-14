Fußball in der A-Junioren-Regionalliga: Der SC Idar-Oberstein dominiert beim 4:0-Sieg über JFV Wolfstein/Sieg. Ron Reich beeindruckt mit einem Dreierpack. Besonderheiten: Zwei Platzverweise für die Gegner.
Lesezeit 1 Minute
Der SC Idar-Oberstein hat beim JFV Wolfstein WW/Sieg nicht lange gefackelt. Schon nach elf Minuten brachte Ron Reich die Schmuckstädter auf Kurs und legte später noch zweimal nach. Am Ende stand in der A-Junioren-Regionalliga ein souveränes 4:0, bei dem der Idarer Sportclub das Spiel klar bestimmte und hinten nichts anbrennen ließ.