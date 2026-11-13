Schützenhilfe aus Bitburg Mont Royal Bremm: A-Junioren sind in Oberliga dabei Michael Bongard 13.11.2026, 10:44 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock/Dr. N.Lange

Am Wochenende steht das Saisonfinale in den Jugendfußball-Rheinlandligen an – die letzten offenen Fragen, wer sich für die neue Oberliga qualifiziert, werden geklärt. Die A-Junioren der JSG Mont Royal Bremm sind auf jeden Fall in der Oberliga dabei.

Die Nachwuchsfußballer der JSG Mont Royal Bremm haben sich für die neu geschaffene A-Jugend-Oberliga, die am 27. Februar startet, qualifiziert. Die Moselaner, die Dritter sind, können vor dem letzten Spieltag am Samstag (17.30 Uhr) beim Tabellenzweiten SG Mülheim-Kärlich nicht mehr aus den Top 8, die ein Oberliga-Ticket ergattern, verdrängt werden.







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