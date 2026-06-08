Nur knapp am Saar-Titel vorbei Lohnendes Abenteuer für die C-Jugend des SC Birkenfeld Sascha Nicolay 08.06.2026, 14:22 Uhr

i Viel zu feiern gab es für die Birkenfelder C-Junioren-Fußballer im Saarlaand - auch wenn es für den ganz großen Wurf knapp nicht reichte. Helge Dietze

Der SC Birkenfeld traf vor der Saison die Entscheidung, seine C-Jugend-Fußballer im Saarland ins Rennen zu schicken. Als SG Hochwald Bostalsee Birkenfeld schrammten die Kreisstädter knapp am Titel vorbei und machten gute Erfahrungen.

Ganz nah am großen Triumph vorbeigeschrammt sind die C-Junioren-Fußballer des SC Birkenfeld. Die Mannschaft von Trainer Helge Dietze verpasste die Meisterschaft erst in einem dramatischen Entscheidungsspiel gegen den SV Holz/Wahlschied. Moment, der SV Holz/Wahlschied ist doch im Saarland zu Hause?







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