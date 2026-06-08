Der SC Birkenfeld traf vor der Saison die Entscheidung, seine C-Jugend-Fußballer im Saarland ins Rennen zu schicken. Als SG Hochwald Bostalsee Birkenfeld schrammten die Kreisstädter knapp am Titel vorbei und machten gute Erfahrungen.
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Ganz nah am großen Triumph vorbeigeschrammt sind die C-Junioren-Fußballer des SC Birkenfeld. Die Mannschaft von Trainer Helge Dietze verpasste die Meisterschaft erst in einem dramatischen Entscheidungsspiel gegen den SV Holz/Wahlschied. Moment, der SV Holz/Wahlschied ist doch im Saarland zu Hause?