Nur knapp am Saar-Titel vorbei
Lohnendes Abenteuer für die C-Jugend des SC Birkenfeld
Viel zu feiern gab es für die Birkenfelder C-Junioren-Fußballer im Saarlaand - auch wenn es für den ganz großen Wurf knapp nicht
Viel zu feiern gab es für die Birkenfelder C-Junioren-Fußballer im Saarlaand - auch wenn es für den ganz großen Wurf knapp nicht reichte.
Helge Dietze

Der SC Birkenfeld traf vor der Saison die Entscheidung, seine C-Jugend-Fußballer im Saarland ins Rennen zu schicken. Als SG Hochwald Bostalsee Birkenfeld schrammten die Kreisstädter knapp am Titel vorbei und machten gute Erfahrungen.

Lesezeit 3 Minuten
Ganz nah am großen Triumph vorbeigeschrammt sind die C-Junioren-Fußballer des SC Birkenfeld. Die Mannschaft von Trainer Helge Dietze verpasste die Meisterschaft erst in einem dramatischen Entscheidungsspiel gegen den SV Holz/Wahlschied. Moment, der SV Holz/Wahlschied ist doch im Saarland zu Hause?

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus dem Sport