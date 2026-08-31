A-Junioren verlieren 2:5 Idarer Klärungsversuch mit der Hacke wird bestraft Florian Unckrich 31.08.2026, 09:21 Uhr

i Gutes Spiel gemacht, allerdings mit 2:5 verloren: Christian Schwinn, der Trainer der A-Junioren des SC Idar-Oberstein, musste sein Team trösten. Joachim Hähn

Es wurde der erwartete Schlagabtausch auf hohem Niveau: Die A-Junioren des SC Idar-Oberstein lieferten in Homburg eine starke Leistung, unterlagen aber. Bitter war die Rote Karte für einen SCler, der auf eine Provokation reagierte.

Der SC Idar-Oberstein hatte den FC Homburg früh am Haken, brachte sich nach einer 2:0-Führung aber selbst wieder um den Vorsprung. Am Ende stand für die A-Junioren-Fußballer von der Nahe trotz eines starken Beginns eine 2:5-Niederlage in der Regionalliga.







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