Es wurde der erwartete Schlagabtausch auf hohem Niveau: Die A-Junioren des SC Idar-Oberstein lieferten in Homburg eine starke Leistung, unterlagen aber. Bitter war die Rote Karte für einen SCler, der auf eine Provokation reagierte.
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Der SC Idar-Oberstein hatte den FC Homburg früh am Haken, brachte sich nach einer 2:0-Führung aber selbst wieder um den Vorsprung. Am Ende stand für die A-Junioren-Fußballer von der Nahe trotz eines starken Beginns eine 2:5-Niederlage in der Regionalliga.