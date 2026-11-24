Junioren-Rheinlandpokal FCEK wirft den Winter-Rheinlandmeister JFV raus Michael Bongard 24.11.2026, 10:39 Uhr

i Der JFV Rhein-Hunsrück (rotes Trikot mit Felix Brand) verlor in der vierten Runde des A-Junioren-Rheinlandpokals gegen die JSG Mont Royal Bremm (links mit Laurin Grünewald, rechts Mats Braun) mit 1:4. Christian Kiefer

Im Jugendfußball-Rheinlandpokal haben in der vierten Runde die C-Junioren des FC Emmelshausen-Karbach für eine große Überraschung gesorgt und beim Winter-Rheinlandmeister JFV Rhein-Hunsrück nach Elfmeterschießen gewonnen.

Die Achtelfinal-Teilnehmer im Junioren-Rheinlandpokal sind ermittelt – mit einer Ausnahme: Bei den B-Junioren steht am Donnerstag um 19.15 Uhr in Emmelshausen noch das Derby zwischen dem Rheinlandligisten JSG Hunsrück-Mittelrhein und dem Regionalliga-Schlusslicht JFV Rhein-Hunsrück an.







Artikel teilen

Artikel teilen