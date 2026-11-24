Im Jugendfußball-Rheinlandpokal haben in der vierten Runde die C-Junioren des FC Emmelshausen-Karbach für eine große Überraschung gesorgt und beim Winter-Rheinlandmeister JFV Rhein-Hunsrück nach Elfmeterschießen gewonnen.
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Die Achtelfinal-Teilnehmer im Junioren-Rheinlandpokal sind ermittelt – mit einer Ausnahme: Bei den B-Junioren steht am Donnerstag um 19.15 Uhr in Emmelshausen noch das Derby zwischen dem Rheinlandligisten JSG Hunsrück-Mittelrhein und dem Regionalliga-Schlusslicht JFV Rhein-Hunsrück an.