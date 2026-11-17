U19 des SC Idar verliert 1:4 Erst in der Schlussphase kippt die Partie gegen den SC Florian Unckrich 17.11.2026, 13:17 Uhr

i Symbolbild dpa

Bis 20 Minuten vor Schluss hielten die Regionalliga-A-Junioren des SC Idar-Oberstein in Herxheim ein 0:0. Dann kippte die Partie, und die Gastgeber gewannen noch klar.

Ali Magassa hatte sich auf der Außenbahn durchgesetzt, doch sein Querpass fand in der Mitte keinen Abnehmer. Es blieb die beste Gelegenheit des SC Idar-Oberstein vor der Pause im Regionalligaduell der A-Junioren beim SV Viktoria Herxheim. Lange hielten die Schmuckstädter mit, ehe die Partie in der Schlussphase kippte und mit einer 1:4-Niederlage (0:0) endete.







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