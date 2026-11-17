Bis 20 Minuten vor Schluss hielten die Regionalliga-A-Junioren des SC Idar-Oberstein in Herxheim ein 0:0. Dann kippte die Partie, und die Gastgeber gewannen noch klar.
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Ali Magassa hatte sich auf der Außenbahn durchgesetzt, doch sein Querpass fand in der Mitte keinen Abnehmer. Es blieb die beste Gelegenheit des SC Idar-Oberstein vor der Pause im Regionalligaduell der A-Junioren beim SV Viktoria Herxheim. Lange hielten die Schmuckstädter mit, ehe die Partie in der Schlussphase kippte und mit einer 1:4-Niederlage (0:0) endete.