Wolfsteins Spiel fällt aus Eisbachtals U15 glänzt mit toller Moral beim Primus Jona Heck 23.11.2026, 09:30 Uhr

i Josip Kovac (in Schwarz-Rot) und seine Eisbachtaler Sportfreunde zeigten beim Tabellenführer im Saarland eine starke Leistung. Andreas Hergenhahn

Eisbachtals U15 hat Regionalliga-Spitzenreiter 1. FC Saarbrücken ein beachtliches 2:2 abgetrotzt. Zwei Mal kam die Mannschaft von Trainer Philipp Franke nach Rückstand zurück. Wolfsteins A-Jugendspiel wurde hingegen wetterbedingt abgesagt.

In den Jugendfußball-Regionalligen wurde das Spiel der A-Junioren des JFV Wolfstein Ww/Sieg gegen den FC Rot-Weiss Koblenz kurzfristig abgesagt. Der Kunstrasen in Daaden war aufgrund der Witterungsbedingungen nicht bespielbar. C-Jugend, Regionalliga Südwest1.







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