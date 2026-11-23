Eisbachtals U15 hat Regionalliga-Spitzenreiter 1. FC Saarbrücken ein beachtliches 2:2 abgetrotzt. Zwei Mal kam die Mannschaft von Trainer Philipp Franke nach Rückstand zurück. Wolfsteins A-Jugendspiel wurde hingegen wetterbedingt abgesagt.
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In den Jugendfußball-Regionalligen wurde das Spiel der A-Junioren des JFV Wolfstein Ww/Sieg gegen den FC Rot-Weiss Koblenz kurzfristig abgesagt. Der Kunstrasen in Daaden war aufgrund der Witterungsbedingungen nicht bespielbar. C-Jugend, Regionalliga Südwest1.