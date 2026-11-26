Die C-Jugend des FCEK verpasst den Oberliga-Aufstieg
Die C-Jugend des FC Emmelshausen-Karbach hat das Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die Oberliga mit 3:7 gegen den Ahrweiler BC verloren. Das B-Jugend-Pokalspiel zwischen Hunsrück-Mittelrhein und dem JFV Rhein-Hunsrück wurde abgesagt.
Lesezeit 1 Minute
Die C-Juniorenfußballer des FC Emmelshausen-Karbach haben den Aufstieg in die neu geschaffene achtköpfige Oberliga Rheinland verpasst: In Heimbach-Weis verlor das Team von Tom Schmitt das Entscheidungsspiel um Platz acht gegen den Ahrweiler BC mit 3:7.