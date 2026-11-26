ABC gewinnt Entscheidungsspiel Die C-Jugend des FCEK verpasst den Oberliga-Aufstieg 26.11.2026, 10:01 Uhr

i Die C-Jugend des FC Emmelshausen-Karbach, die von Ex-Juniorennationalspieler Tom Schmitt (links) gecoacht wird, hat den Sprung in die Oberliga verpasst. Das Entscheidungssspiel gegen den Ahrweiler BC ging 3:7 verloren. hjs-Foto

Die C-Jugend des FC Emmelshausen-Karbach hat das Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die Oberliga mit 3:7 gegen den Ahrweiler BC verloren. Das B-Jugend-Pokalspiel zwischen Hunsrück-Mittelrhein und dem JFV Rhein-Hunsrück wurde abgesagt.

Die C-Juniorenfußballer des FC Emmelshausen-Karbach haben den Aufstieg in die neu geschaffene achtköpfige Oberliga Rheinland verpasst: In Heimbach-Weis verlor das Team von Tom Schmitt das Entscheidungsspiel um Platz acht gegen den Ahrweiler BC mit 3:7.







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