Zeitung: De Rossi akzeptiert Angebot von ManCity

Eine Woche vor dem Start der italienischen Fußballliga bangen die Fans des AS Rom um den Verbleib von Superstar Daniele De Rossi.

Daniele De Rossi soll ein Angebot von Manchester City akzeptiert haben.

Foto: Luciano Rossi – DPA

Wie die «Gazzetta dello Sport» berichtet, soll der Weltmeister von 2006 nun doch einem Wechsel zu Manchester City zugestimmt haben. «De Rossi sagt Yes», titelte die Sporttageszeitung am Sonntag. Der englische Meister habe dem Mittelfeldspieler einen Vierjahresvertrag mit einem Netto-Jahresgehalt von neun Millionen Euro geboten. Dem Club biete Manchester eine Ablösesumme von 30 bis 35 Millionen Euro.

Bislang hatte der seit Jahren von vielen Top-Clubs umworbene De Rossi einen Wechsel stets abgelehnt. Auch der AS Rom erklärte ihn immer wieder für unverkäuflich. Erst im vergangenen Winter hatte der 29 Jahre alte Nationalspieler seinen Vertrag in Rom verlängert. Mit rund sechs Millionen Euro ist er der bestbezahlte Spieler des Vereins.

Neben Kapitän Francesco Totti ist De Rossi der Superstar der Römer. Beide haben bislang nie für einen anderen Club gespielt. Publikumsliebling De Rossi schaffte vor zehn Jahren den Sprung aus der Jugendmannschaft ins Erstligateam. Beim AS Rom und in der italienischen Nationalmannschaft ist der universell einsetzbare Mittelfeldspieler zum Führungsspieler geworden. In Polen und der Ukraine führte der Römer die Azzurri ins EM-Finale. Als zahreiche Defensivspieler verletzt waren, sprang De Rossi erfolgreich als Abwehrchef ein.