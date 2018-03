WM 2026: Kanada plant Bewerbung um Gastgeberrolle

Rio de Janeiro (dpa). Kanada will sich um die Ausrichtung der Fußball-WM 2026 bewerben.

Kanada will sich als Gastgeber für die Fußball-WM 2016 bewerben.

Foto: Jens Kalaene – DPA

«Mit der Frauen-WM 2015 werden wir alle großen FIFA-Turniere außer der WM ausgerichtet haben. 2026 ist eine großartige Gelegenheit, bis an die Grenze zu gehen», sagte der Organisationschef des Frauen-Turniers 2015, Victor Monatgliani, in Rio de Janeiro. Die FIFA vergibt das Turnier in zwölf Jahren allerdings erst 2019.

Bewerben können sich Länder aller Konföderationen außer aus Europa und Asien, da die Turnier 2018 an Russland und 2018 an Katar vergeben sind. Auch die USA und Mexiko gelten als potenzielle Bewerber. Aus Südamerika wird eine gemeinsame Bewerbung von Uruguay und Argentinien für das Turnier 2030 – zum 100. Geburtstags des Premierenturniers in Uruguay – erwartet.