Wettskandal: Juve-Trainer Conte wird vorgeladen

Im italienischen Fußball-Wettskandal hat auch Trainer Antonio Conte von Meister Juventus Turin eine Vorladung erhalten. Der frühere Nationalspieler soll am 13. Juli vom Staatsanwalt gehört werden, wie der Italienische Fußballverband (FIGC) auf seiner Internetseite mitteilte.

Antonio Conte muss vor Gericht erscheinen.

Foto: Claudio Peri – DPA

Ferner haben unter anderen der Trainer des SSC Neapel, Walter Mazzarri, und Juves Nationalspieler Fabio Quagliarella Vorladungen bekommen. Die Staatsanwaltschaft Cremona ermittelt auch gegen Conte. Als Trainer des AC Siena soll er in der vergangenen Saison an Ergebnisabsprachen beteiligt gewesen sein. Am Pfingstmontag hatten Beamte sein Haus durchsucht, nachdem ihn sein ehemaliger Spieler Filippo Carobbio belastet hatte. Conte bestreitet jede Manipulation.

Polizei und Staatsanwaltschaft beschäftigen sich im Wettskandal in erster Linie mit Partien der vergangenen Saison unter Beteiligung von Lazio, Lecce, Genua, Siena und Novara.