Villa kehrt beim FC Barcelona ins Training zurück

Der spanische Fußballstürmer David Villa hat nach seiner langen Verletzungspause erstmals wieder mit seinem Team vom FC Barcelona trainiert.

Die Barca-Stars David Villa (l) und Lionel Messi beim Training.

Foto: Andreu Dalmau – DPA

«Er ist offenbar wieder in sehr guter Form nach einer so langen und schwierigen Verletzung», sagte sein Mannschaftskollege Andres Iniesta auf einer Pressekonferenz. Jetzt hoffe das Team, dass er bald wieder zu seiner Bestform finde und das mache, was er am besten könne: Tore schießen. Villa hatte sich beim Erfolg des FC Barcelona bei der Club-WM im Dezember einen Schien- und Wadenbeinbruch zugezogen.