Verfolger setzen Meister Bordeaux unter Druck

In der französischen Fußball-Meisterschaft setzten die Verfolger von Meister Girondins Bordeaux den Tabellenführer unter Druck. Das Überraschungs-Team von Aufsteiger HSC Montpellier bezwang in der Ligue 1 Stade Rennes daheim mit 3:1 (2:0) und schloss nach Punkten zu Bordeaux (51) auf.

Am 6. März treffen die Titelanwärter in Bordeaux aufeinander. «Dann werden wir genau wissen, wo wir stehen», sagt HSC-Coach Rene Girard. Olympique Lyon rückte unterdessen nach dem 2:0 (1:0)-Heimerfolg über OGC Nizza mit 49 Zählern näher an die Spitze heran. Bordeaux hat jedoch zwei Spiele weniger auf dem Konto. Die Partie der «Marine- Blauen» bei Le Mans UC 72 wurde wegen schlechten Wetters abgesagt. «Die Gegner könnten vom dicht gedrängten Programm Bordeaux' in den kommenden Wochen profitieren», glaubt die Zeitung «Le Parisien».

Vor 15 700 Zuschauern setzte sich Montpellier gegen «Favoriten- Killer» Rennes problemlos durch. Nach einem «Doppelschlag» von Abwehrmann Joris Steve Marveaux (25./37.) und dem Anschlusstor durch Jimmy Briand (70.) machte der Senegalese Souleymane Camara mit seinem Tor (82.) die letzten Hoffnungen der Gäste zunichte. In Montpellier stapelt man aber auch nach dem 26. Spieltag gern tief. «Der Titel ist nicht für uns», beteuerte Camara, und fügte an. «Ich weiß nicht, ob wir unter die ersten Fünf kommen, aber Hauptsache, wir haben Spaß.»

Bei Lyon, dem Serienmeister der Jahre 2002 bis 2008, ist man nach den dritten Meisterschaftssieg in Serie indes weniger bescheiden. «Wir müssen einfach an den Titelgewinn glauben», meinte Verteidiger Anthony Réveillère. Gegen Nizza trafen vor knapp 34 000 Zuschauern der Argentinier Lisandro López (10.) und Onyekachi Apam (90./+3.).