Van Persie will bei Arsenal nicht verlängern

Der niederländische Fußball-Nationalspieler Robin van Persie will seinen 2013 auslaufenden Vertrag beim englischen Spitzenclub FC Arsenal nicht verlängern. Das gab der Stürmer nach einem Gespräch mit Coach Arsene Wenger und weiteren Verantwortlichen des Premier-League-Vereins bekannt.

Robin van Persie erteilt Arsenal eine Absage.

Foto: Juri Koschetkow – DPA

«Ich habe sehr lange darüber nachgedacht, bin aber zu der Entscheidung gekommen, hier keinen neuen Kontrakt zu unterschreiben», sagte van Persie.

Der 28-Jährige äußerte sich nicht konkret zu den Gründen für seinen zumindest vom Zeitpunkt her überraschenden Entschluss. Offen blieb auch, ob er verbal in die Offensive gegangen ist, um möglicherweise schon in diesem Sommer den Club verlassen zu können. Nur so kann Arsenal, das sich auch mit dem deutschen Nationalspieler Lukas Podolski verstärkt hat, noch eine Ablöse für ihn erzielen.

Van Persie war im Jahr 2004 von Feyenoord Rotterdam zu den Londonern gekommen und hat in 194 Liga-Einsätzen 96 Tore für den Club erzielt. Bei der kürzlich zu Ende gegangenen EURO in Polen und der Ukraine war er mit dem Oranje-Team nach drei Niederlagen bereits in der Vorrunde gescheitert.