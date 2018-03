Van Basten wird nicht Sportdirektor bei Ajax

Marco van Basten wird doch nicht Sportdirektor bei Ajax Amsterdam. Der Fußball-Europameister von 1988 erklärte im niederländischen TV-Sender Sport1, dass er sich mit dem Traditionsclub nicht auf eine Zusammenarbeit habe einigen können.

Marco van Basten konnte sich mit Ajax Amsterdam nicht auf eine Zusammenarbeit einigen.

Foto: Olaf Kraak – DPA

«Wir haben uns ausführlich unterhalten, aber es gab noch zu viele Ungewissheiten. Darum haben wir gesagt, dass wir es lassen», sagte van Basten. Der ehemalige Weltklassestürmer, der zuletzt auch als Kandidat auf den Trainerposten beim Hamburger SV gegolten hatte, war von Ajax-Club-Ikone Johan Cruyff ins Gespräch gebracht worden. Cruyff sitzt seit dieser Saison im Aufsichtsrat des Clubs. Allerdings wird van Basten in Amsterdam von einigen Funktionären sehr kritisch gesehen. In seiner Zeit als Trainer bei Ajax hatte der frühere niederländische Nationalcoach viele teure Spieler geholt, die in Amsterdam aber nicht den Durchbruch schafften.