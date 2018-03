US-Coach atmet auf: Keine OP bei Dempsey

US-Nationalcoach Bob Bradley kann aufatmen. Sein Mittelfeldspieler Clint Dempsey vom englischen Fußball-Verein FC Fulham muss sich nicht einer Operation am verletzten rechten Knie unterziehen lassen.

«Die Nachricht über Clint's Verletzung ist positiv», meinte Bradley auf der Homepage des amerikanischen Fußball-Verbandes. «Wir sind zuversichtlich, dass Clint bereit sein wird, eine wichtige Rolle in unserem Team bei der WM zu spielen», sagte der Trainer der US-Boys.

Der Premier-League-Club Fulham kündigte an, dass die Verletzung Dempsey nicht von einem Einsatz noch in dieser Saison abhalten werde. Er hatte sich die Blessur an einem Band im Meisterschaftsspiel am vergangenen Sonntag beim 0:2 in Blackburn zugezogen. Der Spieler arbeite so intensiv wie möglich an einer schnellstmöglichen Rückkehr, teilte Fulham mit.