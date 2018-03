Twitter-Kommentar: FA klagt Ferdinand an

Wegen eines vermeintlich rassistischen Kommentars auf Twitter hat der englische Fußball-Verband FA Anklage gegen den früheren Nationalverteidiger Rio Ferdinand erhoben.

Rio Ferdinand werden rassistische Äußerungen vorgeworfen.

Der 33 Jahre alte Profi von Manchester United hatte bei dem Kurznachrichtendienst den ebenfalls dunkelhäutigen Ashley Cole vom FC Chelsea als «choc ice» – jemand, der außen schwarz und innen weiß ist – bezeichnet. Ferdinand kann bis Donnerstag auf die Anklage reagieren.

«Die Anschuldigung lautet, dass der Spieler auf eine unangemessene Art und Weise gehandelt hat und/oder das Spiel in Misskredit gebracht hat, in dem er Kommentare tätigte, die einen Bezug zu ethnischer Herkunft und/oder Hautfarbe und/oder Rasse hatten», teilte die FA mit. Nachdem im Internet Kritik an seiner Bemerkung aufgekommen war, hatte Ferdinand betont, dass dies kein rassistischer Ausdruck sei. «Es ist eine Art Slang, der von vielen für jemanden, der nicht echt ist, benutzt wird», schrieb er.

In dem Streit geht es um eine vermeintlich rassistische Beleidigung von Coles Teamkollegen John Terry in einem Spiel gegen Ferdinands Bruder Anton. Terry war Mitte Juli von einem Londoner Gericht von den Vorwürfen freigesprochen wurden, sieht sich aber auch mit einer Anklage durch die FA konfrontiert. Cole hatte Terry als Zeuge unterstützt.