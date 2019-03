Die Tottenham Hotspur haben einen Rückschlag im Rennen um die Champions-League-Plätze in England hinnehmen müssen. Vier Tage nach dem Einzug ins Viertelfinale der Königsklasse gegen Borussia Dortmund unterlagen die Spurs beim FC Southampton mit 1:2 (1:0).

Zwar brachte Harry Kane die Londoner in der 26. Minute in Führung, doch Yan Valery (76.) und James Ward-Prowse (81.) drehten die Partie in der Schlussphase.Die drittplatzierten Spurs liegen in der ...