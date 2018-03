Toshack gibt Amt als Nationaltrainer Mazedoniens auf

Weil er seinen Wohnsitz nicht nach Mazedonien verlegen wollte, ist John Toshack als Fußball-Nationaltrainer des südosteuropäischen Landes zurückgetreten.

Foto: Georgi Licovski – DPA

Der 63-Jährige sei nicht bereit gewesen, diese Anforderung zu erfüllen und habe deswegen zugestimmt, den Vertrag aufzulösen, teilte der mazedonische Fußball-Verband (FFM) mit. Beim Freundschaftsspiel am Mittwoch gegen Litauen trägt Toshacks Assistenztrainer Goce Sedloski die Verantwortung.

Der Waliser war erst seit einem Jahr im Amt und führte die mazedonische Elf in acht Länderspielen nur zu einem Sieg gegen Andorra in der Qualifikation zur Europameisterschaft 2012. Nach seinem Rücktritt verpasst es der ehemalige walisische Nationaltrainer, mit Mazedonien in der WM-Qualifikation für die Endrunde 2014 gegen sein Heimatland Wales anzutreten.

Toshack gewann als Spieler mit dem FC Liverpool 1973, 1976 und 1977 die englische Meisterschaft und 1973 und 1976 den UEFA-Cup. Als Trainer arbeitete er unter anderem für Real Madrid, Besiktas Istanbul oder Sporting Lissabon.