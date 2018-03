Torwart Buffon denkt über weitere Saison nach

Star-Torwart Gianluigi Buffon möchte seine Karriere beim italienischen Fußball-Rekordmeister Juventus Turin auch in der kommenden Saison fortsetzen.

Möchte im Juve-Trikot noch ein Jahr dranhängen: Gianluigi Buffon.

Foto: Dave Thompson – dpa

„Ich werde den Präsidenten Andrea Agnelli bald treffen und wir werden darüber sprechen“, sagte Buffon der Zeitung „La Repubblica“ in einem Interview anlässlich seines 40. Geburtstags am Sonntag.

„Ich würde gerne weiterspielen, aber wir müssen die beste Lösung für den Club finden. Wir müssen zusammen einen logischen und gemeinsamen Weg finden. Ich möchte ganz sicher kein Problem für Juve oder meine Teamkollegen werden“, fügte er hinzu.

Buffon gab zu, in dieser Saison in einem WM-Qualifikationsspiel gegen Spanien sowie im Spiel gegen Atlanta Bergamo in der Serie A Fehler gemacht zu haben. Er betonte aber, er fühle sich genauso wie vor sechs oder sieben Jahren. „Wenn Sie nicht überzeugt sind, fragen Sie meine Trainer.“

Eine mögliche künftige Rolle als Nationaltrainer schloss er nicht aus, weder für Italien noch für andere Mannschaften. Wenn er eines Tages in den Ruhestand gehe, freue er sich besonders auf eine Pause vom durchstrukturierten Tagesablauf professioneller Sportler. Am meisten vermissen würde Buffon dann den „Geruch der Umkleidekabine“ und die „kameradschaftlichen Neckereien unter den Teamkollegen, die einen jünger machen als man biologisch ist“, sagte er.