Paris Saint-Germain hat in der französischen Fußball-Meisterschaft den nächsten Sieg gefeiert und den Vorsprung auf die Verfolger um zwei Punkte ausgebaut.

Ohne den an der Rippe verletzten Neymar hat Paris beim FC Nantes mit 1:0 gewonnen.

Foto: Sven Hoppe – dpa

Ohne die deutschen Nationalspieler Kevin Trapp im Tor und Julian Draxler gewannen die Hauptstädter beim FC Nantes mit 1:0 (1:0).

Das entscheidende Tor schoss der Argentinier Angel di Maria in der 12. Minute. Diego (Nantes) sah in der Nachspielzeit Gelb-Rot. Paris hat nach dem 20. Spieltag 53 Punkte und damit jeweils elf Zähler Vorsprung auf Titelverteidiger AS Monaco und den Tabellendritten Olympique Lyon (beide 42).