Stoke City sorgt sich wegen Viruserkrankung um Huth

Der englische Fußball-Erstligist Stoke City sorgt sich um Abwehrspieler Robert Huth. Wie der Verein mitteilte, unterzog sich der 27-Jährige wegen einer Viruserkrankung in einem Krankenhaus Tests. Man sei in Sorge, hieß es weiter.

Stoke Citys Robert Huth fühlt sich derzeit nicht so gut.

Es brauche eine Menge, um Huth umzuhauen, aber er sei offensichtlich nicht in Ordnung gewesen, sagte Trainer Tony Pulis. So kurz vor dem Start der neuen Saison der Premier League sei das sehr beunruhigend, da Huth ein wichtiger Spieler sei. «Wir hoffen, dass mit ihm alles in Ordnung sein wird und es nicht zu ernst ist», betonte Pulis. Huth war 2009 vom FC Middlesbrough nach Stoke-on-Trent gewechselt.