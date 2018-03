Stoitschkow will sich auf Lowetsch konzentrieren

Bulgariens früherer Weltklasse-Fußballer Hristo Stoitschkow möchte sich vorerst ganz auf seinen Job als Trainer des bulgarischen Erstligisten Litex Lowetsch konzentrieren.

Hristo Stoitschkow (Foto von 2007) soll Präsident des angeschlagenen Fußball-Clubs ZSKA Sofia werden.

Foto: Vassil Donev – DPA

Ein mit Sportfragen betrauter Parlamentarier hatte verkündet, Stoitschkow solle zum Präsidenten des angeschlagenen Fußball-Clubs ZSKA Sofia ernannt werden – doch der 46-Jährige dementierte kurz darauf. «Meine ganze Aufmerksamkeit ist dem Training in Lowetsch gewidmet», sagte Stoitschkow auf einer im staatlichen Radio teilweise übertragenen Pressekonferenz.

Emil Dimitrow ist Parlamentarier der in Bulgarien regierenden GERB-Partei. Er hatte den möglichen Wechsel in einem Interview der privaten Nachrichtenagentur Blitz im Rahmen eines Sanierungsplans für ZSKA in den Raum gestellt. Nach Angaben von Stoitschkow war mit ihm selbst nicht über den Präsidentenposten gesprochen worden.

Stoitschkow hatte in den 90er Jahren beim FC Barcelona seine Glanzzeit erlebt – er erzielte für die Katalanen in 175 Spielen 83 Tore. Anschließend hatte er seine Karriere mit Verträgen am Persischen Golf, in Japan und den USA ausklingen lassen.