Sparta Prag muss zwei Partien ohne Zuschauer spielen

Wegen Fan-Ausschreitungen muss der tschechische Fußball-Erstligist Sparta Prag in der kommenden Saison zwei Spiele ohne Zuschauer austragen. Das entschied die Disziplinarkommission des tschechischen Fußballverbands in Prag.

Die Anhänger von Sparta Prag zündeten unter anderem Feuerwerkskörper.

Foto: Luca Zennaro – DPA

Der Verein muss zudem eine Geldstrafe von umgerechnet rund 12 000 Euro bezahlen. Sparta-Fans hatten während der Partie gegen Ceské Budejovice am 12. Mai Feuerwerkskörper und Rauchbomben auf das Spielfeld geworfen. Die Wut der Krawallmacher richtete sich vor allem gegen Sparta-Sportdirektor Jaroslav Hrebík, den sie für den Misserfolg des Vereins in der Gambrinus-Liga verantwortlich machen. Der frühere Serienmeister Sparta belegte in der Saison 2011/2012 nur den zweiten Platz hinter Slovan Liberec.