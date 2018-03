Serie A: Milan und Juventus im Gleichschritt

Tabellenführer AC Mailand hat seinen Vorsprung in der italienischen Serie A vor Verfolger Juventus Turin nicht weiter ausbauen können. Zwar siegte Milan 2:0 (1:0) beim FC Parma, wenig später zog Juve jedoch mit einem souveränen 5:0 (2:0) beim AC Florenz nach.

Zlatan Ibrahimovic brachte den AC Mailand in der 17. Minute per Handelfmeter in Führung.

Foto: Elisabetta Baracchi – DPA

Mailand hat nun weiterhin vier Punkte Vorsprung vor Juventus. Torjäger Zlatan Ibrahimovic hatte Milan in der 17. Minute per Handelfmeter in Führung geschossen – der 20. Saisontreffer des Schweden. Der Niederländer Urby Emanuelson erhöhte nach einem spektakulären Sololauf über das halbe Spielfeld auf 2:0 (55. Minute).

Mirko Vucinic (15.) hatte Juventus in Florenz in Führung gebracht, der frühere Leverkusener Arturo Vidal traf zum 2:0 (28.). Kurz zuvor hatte Alessio Cerci (Florenz) die Rote Karte gesehen. Claudio Marchisio (55.), Andrea Pirlo (67.) und der für Vidal eingewechselte Simone Padoin (72.) machten das 5:0 perfekt. Am Dienstag treffen Milan und Juventus im Halbfinal-Rückspiel des italienischen Pokals aufeinander. Das Hinspiel in Mailand hatte Turin 2:1 gewonnen.