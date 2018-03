Schweizer WM-Test im Juni gegen Costa Rica

Die Schweizer Fußball-Nationalmannschaft bestreitet am 1. Juni in Sion einen WM-Test gegen Costa Rica.

Diese vorletzte Vorbereitungspartie zur Weltmeisterschaft in Südafrika (11. Juni bis 11. Juli) finde im Rahmen des Trainingslagers in Crans Montana statt, teilte der Schweizer Fußballverband (SFV) mit. Die Eidgenossen haben bewusst einen Gegner aus dem Concacaf-Gebiet gewählt, weil die Mannschaft von Trainer Ottmar Hitzfeld in der WM-Vorrundengruppe H auf Honduras und damit einen Gegner aus der Region trifft. Den letzten Test trägt die Schweiz am 5. Juni aus. Spielort und Gegner stehen noch nicht fest.