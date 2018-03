Real Madrid beendet US-Tour mit Sieg gegen Celtic

Der spanische Meister Real Madrid mit den deutschen Fußball-Nationalspielern Mesut Özil und Sami Khedira hat seine US-Vorbereitungstour erfolgreich abgeschlossen.

Die beiden Nationalspieler Sami Khedira (l) und Mesut Özil spielten jeweils eine Halbzeit lang.

Foto: Kiko Huesca – DPA

Im letzten Testspiel vor dem Auftakt in der Primera División gewann Real am Samstag in Philadelphia gegen Celtic Glasgow 2:0 und feierte damit in der vierten Testpartie in den USA den vierten Sieg.

Khedira gehörte gegen den schottischen Meister zur Startelf und wurde nach 45 Minuten ausgewechselt, Mittelfeldregisseur Özil kam erst in der zweiten Halbzeit ins Spiel. José Callejón (21. Minute) und Karim Benzema (67.) schossen die Tore für die Königlichen. Am nächsten Sonntag startet Real Madrid gegen den FC Valencia in die spanische Meisterschaft.