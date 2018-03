Rafael verlängert bei ManUnited bis 2016

Manchester United und der brasilianische Fußball-Profi Rafael da Silva haben sich auf eine Vertragsverlängerung bis 2016 geeinigt.

Rafael da Silva (l) hat seinen Vertrag bei Manchester United verlängert.

Foto: Robert Parker – DPA

«Rafael ist eines der größten Talente im Verein. Er hat keine Angst und einen großen Glauben in sich selbst», sagte ManUnited-Trainer Sir Alex Ferguson auf der Vereinshomepage. «Es ist eine Freude, ihm mit seiner Energie und Begeisterung zuzusehen.» Der 21-Jährige spielt seit 2008 für den neuen Verein von Shinji Kagawa und kam in der vergangenen Saison auf elf Einsätze in der Premier League. Rafaels Bruder Fabio steht ebenfalls im Kader des aktuellen Vize-Meisters.