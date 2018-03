Puyol will Karriere beim FC Barcelona beenden

Der spanische Fußballnationalspieler Carles Puyol will seine Profi-Karriere beim FC Barcelona beenden. Sein Vorhaben, noch ein paar Jahre für einen Club im Ausland zu spielen, habe er aufgegeben, sagte der Barça-Kapitän am Dienstag. «Da habe ich meine Meinung geändert.»

Innenverteidiger Carles Puyol will seinen bis 2013 laufenden Vertrag verlängern.

Foto: Alejandro Garcia – DPA

Eine Verlängerung seines 2013 auslaufenden Vertrags sei bereits in die Wege geleitet worden, teilte der 34-jährige Innenverteidiger mit. «Es wird keine Probleme geben.» Er habe bereits erste Gespräche mit Manager Andoni Zubizarreta geführt.

Puyol nahm am Dienstag – elf Wochen nach einer Knieoperation – das normale Training wieder auf. Die Teamärzte hatten ihn am Vortag wieder für fit erklärt. Der Katalane hatte wegen seiner Knieverletzung die Europameisterschaft in Polen und der Ukraine verpasst.