PSG-Trainer Ancelotti mahnt zur Geduld

Trainer Carlo Ancelotti mahnt nach dem Stotterstart seiner Millionentruppe Paris Saint-Germain zur Geduld.

PSG-Coach Carlo Ancelotti ist von der Qualität seiner Mannschaft überzeugt.

Foto: Ian Langsdon – DPA

«Es liegt an uns, die richtige Balance auf dem Platz zu finden. Wir müssen weiter arbeiten, um uns zu verbessern», sagte der Italiener nach dem zweiten Remis des ambitionierten Fußball-Erstligisten zum Ligastart in Frankreich. Der Club belegt derzeit nur Rang zwölf in der Ligue 1. Verteidiger und PSG-Kapitän Christophe Jallet kritisierte angesichts des trostlosen 0:0 bei AC Ajaccio: «Was die Leidenschaft betrifft, waren wir heute nicht gut genug.» PSG trat ohne den am rechten Fuß verletzten Stürmerstar Zlatan Ibrahimovic an.