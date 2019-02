Mesut Özil kann's noch. Der ehemalige deutsche Nationalspieler erzielte beim 5:1 (2:1)-Sieg seines FC Arsenal im Premier-League-Spiel gegen AFC Bournemouth das 1:0 (4.) und bereitete das 2:0 durch den früheren Dortmunder Henrich Mchitarjan (27.) vor.

Trainer Unai Emery stellte Özil erst zum zweiten Mal in diesem Kalenderjahr in einem Ligaspiel in die Startformation. Arsenal steht vor dem Nord-Londoner Derby am Samstag gegen Tottenham Hotspur auf ...