Nigeria beendet Afrika-Cup auf Platz drei

Nigeria hat das Duell der WM-Teilnehmer gegen Algerien gewonnen und den Afrika-Cup auf Platz drei beendet. Die «Super Eagles» setzten sich in Benguela im Spiel um Platz drei mit 1:0 (0:0) gegen die Nordafrikaner durch.

Victor Obinna vom spanischen Fußball-Erstligisten FC Malaga erzielte in der 56. Minute das einzige Tor. Im Endspiel des 27. Afrika-Cups stehen sich am 31. Januar in Luanda Titelverteidiger Ägypten und Deutschlands WM-Gruppengegner Ghana gegenüber. Ägypten strebt als erstes Team den Hattrick nach den Turniersiegen 2006 und 2008 an.