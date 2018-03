Neuer Trainer für Kuranyi: Dynamo holt Petrescu

Ex-Nationalspieler Kevin Kuranyi bekommt bei Dynamo Moskau einen neuen Trainer und einen neuen Präsidenten. Der Kontrahent des VfB Stuttgart in der Europa-League-Qualifikation verpflichtete den Rumänen Dan Petrescu als neuen Coach.

Dan Petrescu trainiert künftig Dynamo Moskau.

Foto: Rpbert Ghement – DPA

«Ich glaube, das war eine gute Entscheidung, denn ich habe bisher viel Positives über ihn gehört. Jetzt ist einfach wichtig, dass wir zusammen schnell die Kurve kriegen», sagte Kuranyi der Deutschen Presse-Agentur dpa.

Die Vereinsführung wird künftig der ehemalige KGB-Funktionär Gennadi Solowjow als Präsident übernehmen, teilte der Club mit. Der 44-jährige Petrescu erhielt beim russischen Traditionsclub einen Vierjahresvertrag. Er folgt auf Interimscoach Dmitri Chochlow, der seinerseits erst vor wenigen Tagen Sergej Silkin nach einem krassen Saison-Fehlstart ersetzt hatte. Nach vier Spielen in der russischen Fußball-Liga hat der Kuranyi-Club null Punkte und 0:9 Tore vorzuweisen.

Kuranyis ehemaliger Arbeitgeber VfB Stuttgart ist am 22. und 28. August der Kontrahent um den Einzug in die Gruppenphase der Europa League. Chochlow soll das Team noch am Wochenende gegen Terek Grosny betreuen. Anschließend übernimmt Petrescu, der bis vor kurzem noch bei Ligakonkurrent Kuban Krasnodar unter Vertrag stand.