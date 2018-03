Neapel weiter vorn in der Serie A – Khedira trifft für Juve

Aus unserem Archiv

Neapel

Der SSC Neapel hat dank Doppeltorschütze Dries Mertens seine Tabellenführung in der Serie A erfolgreich verteidigt. Der Belgier traf beim 3:1 (2:1) gegen den FC Bologna in der 37. Minute per Foulelfmeter zum 2:1 und markierte auch das 3:1 (59.).