Nationalverteidiger Balzaretti wechselt zum AS Rom

Der italienische Fußball-Erstligist AS Rom hat nach übereinstimmenden Medienberichten den Vize-Europameister Federico Balzaretti verpflichtet. Der Nationalspieler wechselt von US Palermo zum Hauptstadtclub.

Dort soll der 30-Jährige auf der linken Abwehrseite spielen. Wie italienische Medien vermeldeten, einigte sich Balzaretti mit den Römern auf einen Vierjahresvertrag. US Palermo habe dem noch nicht offiziell bestätigten Transfer zugestimmt. Die Sizilianer erhielten demnach eine Ablösesumme in Höhe von viereinhalb Millionen Euro plus Boni. Um Balzaretti hatte sich auch der SSC Neapel bemüht.