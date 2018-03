Der englische Fußball-Nationalspieler Ross Barkley wechselt innerhalb der Premier League vom FC Everton zum FC Chelsea. Der 24-Jährige habe einen Vertrag über fünfeinhalb Jahre bei den Blues unterschrieben, teilte der Club des deutschen Nationalspielers Antonio Rüdiger mit.

Mittelfeldspieler Ross Barkley kommt vom FC Everton nach London.

Foto: Martin Rickett/PA Wire – dpa

Der englische Meister wollte den Mittelfeldspieler bereits im Sommer verpflichten, damals entschied sich der 22-malige Nationalspieler aber für den Verbleib in Everton.

Barkley hat in dieser Saison wegen einer OP nach einer Verletzung am Oberschenkel noch kein Spiel für den Tabellenneunten bestritten. Chelsea-Coach Antonio Conte kann seinen Neuzugang daher in allen Wettbewerben einsetzen. „Ich bin überwältigt, ich freue mich sehr und kann kaum erwarten, dass es losgeht“, sagte Barkley.