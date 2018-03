Nach EM: Van Gaal mit elf neuen Spielern für Oranje

Der neue niederländische Fußball-Nationaltrainer Louis van Gaal hat nach dem EM-Debakel elf neue Spieler in den vorläufigen Oranje-Kader berufen. Das teilte der niederländische Fußballbund KNVB am Mittwoch auf seiner Internetseite mit.

Der neue Bondscoach Louis van Gaal bringt frischen Wind in den Oranje-Kader.

Foto: Marcel Antonnisse – DPA

Zu den Neulingen der 32 Profis umfassenden Auswahl gehört der Stürmer des VfL Wolfsburg, Bas Dost. Auch Ricardo van Rhijn (Ajax Amsterdam) und Jordy Clasie (Feyenoord Rotterdam) wurden erstmals nominiert.

Von der Auswahl, die bei der Europameisterschaft in Polen und der Ukraine schon in der Vorrunde gescheitert war, ist der frühere Bayern-Profi und bisherige Oranje-Kapitän Mark van Bommel wie erwartet nicht mehr dabei. Doch große Überraschungen bei der ersten Auswahl des neu berufenen Bondscoaches blieben aus. Van Bommel hatte seinen Rücktritt bereits zuvor bekanntgegeben.

Van Gaal wird seine erste endgültige Auswahl am 10. August nominieren. Am 15. August spielt Oranje in Brüssel das erste Freundschaftsspiel unter van Gaal gegen Belgien. Am 7. September steht das erste Qualifikationsspiel für die WM 2014 in Brasilien gegen die Türkei auf dem Programm.