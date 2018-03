Mourinho: Sahin wird Real Madrid nicht verlassen

Real Madrids Fußballtrainer José Mourinho hat Berichte dementiert, nach denen der frühere Dortmunder Nuri Sahin den spanischen Rekordmeister zur nächsten Saison verlassen wird. «Dass wir ihn ausleihen werden, ist alles erfunden», sagte Mourinho bei einer Pressekonferenz in Madrid.

Der ehemalige BVB-Star Nuri Sahin hat das Vertrauen von Real-Trainer José Mourinho.

Foto: Ballesteros – DPA

«Seine Zukunft besteht darin, so weiter zu arbeiten, wie er es jetzt macht und ein vorbildlicher Profi zu sein. Er wird die nächste Saison bei uns bleiben. Wir erwarten viel von ihm», sagte der portugiesische Starcoach.

Der Fernsehsender der Madrider Sportzeitung «Marca» hatte am Freitag berichtet, Real Madrid erwäge, Sahin für die nächste Saison auszuleihen. Nach Ansicht Mourinhos sei der türkische Nationalspieler fußballerisch noch nicht reif, um das Mittelfeld der Madrilenen zu dirigieren. Außerdem sei er als zu schüchtern eingestuft worden. Laut «Marca TV» könnte eine Rückkehr Sahins zu Borussia Dortmund im Gespräch sein. Auch mehrere Vereine der britischen Premier League hätten ihr Interesse an dem türkischen Mittelfeldspieler bekundet.

Sahin, der im Mai 2011 für zehn Millionen Euro nach Madrid wechselte, ist der einzige Spieler, der in diesem Jahr bei Real noch nicht zum Einsatz gekommen ist. Seit dem Pokal-Rückspiel der «Königlichen» gegen Ponferradina am 20. Dezember hat er nicht mehr gespielt. Sahin musste beim spanischen Rekordmeister wegen einer hartnäckigen Knieverletzung mehrere Monate pausieren. Erst am 6. November hatte er im Spiel gegen CA Osasuna sein Debüt gegeben.