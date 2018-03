Weil er eine Testspielreise in die USA boykottiert, ist Spielmacher Luka Modric von seinem Premiere-League-Club Tottenham Hotspur zu einer Geldstrafe verdonnert worden.

Tottenhams Luka Modric hat die USA-Reise seins Teams boykottiert.

Foto: Peter Schneider – DPA

Trainer André Villas-Boas bestätigte die disziplinarische Maßnahme gegen den 26 Jahre alten kroatischen Fußball-Nationalspieler vor einem Testspiel bei Los Angeles Galaxy.

Modric, der noch vier Jahre Vertrag bei den Nord-Londonern hat, soll mit einem Wechsel zum spanischen Meister Real Madrid liebäugeln. Seine Mannschaft war bereits am Samstag in die USA abgeflogen – Modric kam aber erst am Montag in London an, um in die Saisonvorbereitung einzusteigen.