ManCity-Jubel dank Tevez im Pokal-Stadtderby

Ausgerechnet Ex-United-Profi Carlos Tevez hat im brisanten Stadtderby Manchester City zum Sieg geschossen und damit das Tor zum Halbfinale im englischen Liga-Pokal aufgestoßen.

Der argentinische Fußball-Nationalspieler wendete praktisch im Alleingang das Blatt gegen seinen ehemaligen Club Manchester United. Nachdem United-Star Ryan Giggs die Gäste in der 16. Minute in Führung geschossen hatte, glich Tevez noch vor der Pause per Strafstoß (41.) aus. Nach dem Seitenwechsel blieb es dem von United zu City gewechselten Angreifer vorbehalten, den vielumjubelten Siegtreffer (65.) zu erzielen.

«Einer der Gründe, warum ich bei City unterschrieben habe, ist mit dem Verein etwas zu gewinnen», hatte Tevez vor der Partie bereits gesagt. Das Rückspiel wird am 27. Januar bei Manchester United ausgetragen. Im zweiten Halbfinale stehen sich Aston Villa und die Blackburn Rovers in Hin- und Rückspiel gegenüber.