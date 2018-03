ManCity zum Auftakt mit Mühe – 3:2 gegen Southampton

Meister Manchester City hat einen Fehlstart in der englischen Premier League nur mit Mühe abgewendet. Der Titelverteidiger setzte sich am ersten Spieltag zu Hause mit 3:2 (1:0) gegen den FC Southampton durch.

Carlos Tevez erzielte die Führung für ManCity.

Foto: Robin Parker – DPA

Carlos Tevez (40. Minute) brachte ManCity kurz vor Pause nach einem verschossenen Foulelfmeter von David Silva (17.) zunächst in Führung. Rickie Lambert (59.) und Steven Davis (68.) ließen den Aufsteiger hoffen, doch der eingewechselte Ex-Wolfsburger Edin Dzeko (72.) und Samir Nasri (80.) sorgten für den Erfolg des Teams von Roberto Mancini.

Der Italiener muss allerdings in den kommenden Wochen um den Einsatz von Sergio Agüero bangen. Der argentinische Stürmer musste mit einer Knieverletzung vom Platz gebracht werden. Der Argentinier gab allerdings via Twitter am späten Sonntagabend schon leichte Entwarnung: «Die Untersuchungen haben ergeben, dass es keine ernsthafte Verletzung ist, aber es war ein schwerer Schlag auf mein Knie», schrieb Agüero.