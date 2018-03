Lyon gewinnt zum siebten Mal Supercup

Dank des starken Nationaltorhüters Hugo Lloris hat Olympique Lyon zum siebten Mal den französischen Supercup gewonnen. Der Rekordsieger bezwang in New York Meister HSC Montpellier mit 4:2 (2:2, 1:1) im Elfmeterschießen.

Nachdem John Utaka (27. Minute) und Emanuel Herrera (56./Handelfmeter) Montpellier jeweils in Führung gebracht hatten, glichen Bafetimbi Gomis (44.) und Jimmy Briand (77.) für Pokalsieger Lyon aus. Briand verwandelte auch den entscheidenden Strafstoß, nachdem Lloris zwei Elfmeter pariert hatte. Vor nur 15 166 Zuschauern in der amerikanischen Ostküstenmetropole musste Montpellier in der Schlussphase nach der Roten Karte für Marco Estrada (79.) zu zehnt bestreiten.

Nach Partien in Kanada, Tunesien und Marokko fand der französische Supercup zum ersten Mal in den USA statt. Lyon hatte die Trophée des Champions bereits von 2002 an sechsmal in Serie gewonnen.