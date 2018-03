Liga-Fußball in Spanien nach Mitternacht

Die Fußballfans in Spanien müssen sich auf lange Nächte einstellen. In der neuen Saison werden einige Liga-Spiele um 23.00 Uhr angepfiffen und damit erst knapp eine Stunde nach Mitternacht zu Ende gehen.

Atlético-Präsident Enrique Cerezo äußerte heftige Kritik.

Foto: Manuel H. de Leon – DPA

Die Profi-Liga (LFP) legte an den ersten beiden Spieltagen für insgesamt fünf Punktspiele eine Anstoßzeit von 23.00 Uhr fest. Die Entscheidung löste heftige Kritik an den Verantwortlichen aus. «Im spanischen Fußball macht sich der Wahnsinn breit», protestierte das Sportblatt «Marca». Der Präsident von Atlético Madrid, Enrique Cerezo, betonte: «Das ist eine Schande. Die Leute, die so etwas entschieden haben, sollten alle nach Hause geschickt werden.»

Der Europa-League-Sieger fühlt sich von den Ansetzungen besonders benachteiligt. Atlético muss seine erste Partie am Sonntag (19. August) um 23.00 Uhr austragen und danach zweimal an einem Montagabend antreten. Die spanische Liga startet am 18. August in die neue Saison. Real Madrid beginnt die Titelverteidigung am 19. August gegen den FC Valencia, der Erzrivale FC Barcelona tritt gegen Real Sociedad San Sebastián an.