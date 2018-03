Kuranyi-Club bleibt ohne Punkte in russischer Liga

Dynamo Moskau mit dem früheren deutschen Fußball-Nationalspieler Kevin Kuranyi hat im vierten Saisonspiel der ersten russischen Liga bereits die vierte Niederlage kassiert. Bei Rubin Kasan verlor Moskau nach Treffern von Bebars Natcho (78. Minute) und Roman Eremenko (90.) mit 0:2.

Kevin Kuranyi kassierte mit Dynamo Moskau im vierten Spiel die vierte Niederlage.

Foto: Yuri Kochetkov – DPA

Dynamo, ambitioniert in die neue Spielzeit gestartet, steht damit punkt- und torlos auf dem letzten Tabellenplatz. Auch unter dem neuen Coach Dmitri Chochlow schaffte Dynamo nicht die Wende in der Liga. Trainer Sergej Silkin war nach dem schwachen Saisonstart am vergangenen Montag zurückgetreten. In der Qualifikation zur Europa League war Dynamo Moskau am Donnerstag in die Playoff-Runde eingezogen. Dort trifft Kuranyi mit seiner Mannschaft auf seinen früheren Club VfB Stuttgart.