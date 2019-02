Trainer Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool im Kampf um die englische Fußball-Meisterschaft einen Dämpfer hinnehmen müssen. Der Tabellenführer der Premier League musste sich am Montagabend bei West Ham United mit einem 1:1 (1:1) begnügen.

In der Tabelle rückte Titelverteidiger Manchester City nach Abschluss des 25. Spieltags bis auf drei Punkte an den Spitzenreiter heran. Sadio Mané hatte Liverpool mit seinem Treffer in der 22. ...