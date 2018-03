Khedira erzielt Siegtreffer für Real in Las Vegas

Mit einem Billard-Tor hat Sami Khedira in einem Testspiel in Las Vegas Real Madrid zu einem 2:1-Sieg über das mexikanische Team von Santos Laguna verholfen.

Der deutsche Nationalspieler Sami Khedira erzielte einen kuriosen Treffer für Real Madrid.

Foto: Pablo Gonzales Cebrian – DPA

Der deutsche Fußball-Nationalspieler bekam in der 71. Minute nach einem Schuss von Karim Benzema den abgeprallten Ball mit voller Wucht ins Gesicht und von dort flog das Leder ins Tor. «Karambolage in Las Vegas», witzelte die Online-Zeitung «marca.com» über den unfreiwilligen Treffer des Deutschen. «as.com» ergänzte: «Khedira hält für Real den Kopf hin.» Xabi Alonso (13.) hatte die Madrilenen in der US-Metropole des Glücksspiels bei einer drückenden Hitze von 38 Grad in Führung gebracht. Súarez (25.) glich zwischenzeitlich für die Mexikaner aus.