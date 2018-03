Kagawa verzückt Rooney: Es ist aufregend mit ihm

Der frühere Dortmunder Mittelfelddirigent Shinji Kagawa verzückt bei seinem neuen Club Manchester United auch Stürmerstar Wayne Rooney.

Shinji Kagawa ist auch bei Manchester United sehr beliebt.

Foto: Audrin Braastad – DPA

«Es ist aufregend, ihn in der Mannschaft zu haben», sagte der englische Fußball-Nationalspieler. «Er ist sehr effektiv am Ball, es ist toll so eine Art Spieler im Team zu haben.» Rooney hatte beim Testspiel in Oslo gegen Valerenga (0:0) für rund 15 Minuten mit dem Japaner gemeinsam auf dem Platz gestanden. Kagawa war im Sommer zum Traditionsclub gewechselt.