Irlands Rekordnationalspieler Given erklärt Rücktritt

Irlands Rekordnationalspieler Shay Given hat seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt. «Das war eine extrem schwere Entscheidung für mich. Ich habe 16 Jahre meines Lebens meinem Land gewidmet», erklärte der 125-malige Auswahlspieler.

Shay Given tritt nach 125 Spielen als Nationaltorhüter Irlands zurück.

Foto: Wassil Donew – DPA

Der 36 Jahre alte Schlussmann vom englischen Erstligisten Aston Villa habe seine Entscheidung bereits am Nachmittag Nationaltrainer Giovanni Trapattoni mitgeteilt. Irland war bei der EM in Polen und der Ukraine punktlos in der Gruppenphase ausgeschieden. Given stand in allen drei Partien für die «Boys in Green» auf dem Feld. Sein erstes Länderspiel hatte er am 27. März 1996 gegen Russland bestritten. Die Marke von 100 Berufungen knackte der Keeper am 14. Oktober 2009 gegen Montenegro.